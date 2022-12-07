Глава Еврокомиссии назвала русских композиторов «феноменальными»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любит русскую оперу. Об этом сообщил ТАСС.

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», — сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос корреспондента агентства об отношении к русской опере на премьере «Бориса Годунова» в миланском театре «Ла Скала».

Новый сезон в итальянском театре открылся оперой русского композитора, несмотря на протесты Украины. 10 ноября генконсул Украины в Милане Андрей Картыш в письме к директору «Ла Скала» Доминику Мейеру и мэру города Джузеппе Сала призвал «пересмотреть» репертуар театра и не открывать сезон 7 декабря оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Помимо этого он попросил не ставить другие произведения русских писателей и композиторов, чтобы не содействовать «каким-либо пропагандистским элементам». Музыкальный директор театра Риккардо Шайи в ответ заявил, что «снять с [репертуара] шедевр, кончающийся сумасшествием и смертью царя, — значит, наказать культуру».

После 24 февраля ситуация западные страны начали отменять выступления или разрывать сотрудничество с российскими деятелями культуры. Например, в начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Российский президент Владимир Путин обвинил Запад в стремлении «отменить» Россию и ее культуру, однако отметил, что такие попытки тщетны и не увенчаются успехом. Позже глава государства отметил, что российскую культуру «отменяют» неумные люди, а сама Россия, наоборот, лучшие зарубежные произведения продвигает.

После исполнения «Катюши» на Чемпионате мира в Катаре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снова подчеркнул невозможность отмены русской культуры. «Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», — сказал Песков.