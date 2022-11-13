В театре «Ла Скала» выступили против отмены оперы «Борис Годунов»

Украинский консул в Милане призвал «Ла Скала» не открывать сезон постановкой «Борис Годунов». Музыкальный директор театра в ответ заявил, что убрать оперу из репертуара — «значит, наказать культуру»

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Музыкальный директор миланского театра «Ла Скала» Риккардо Шайи заявил Corriere della Sera, что выступает против того, чтобы снимать с репертуара произведения русской культуры.

10 ноября генконсул Украины в Милане Андрей Картыш в письме к директору «Ла Скала» Доминику Мейеру и мэру города Джузеппе Сала призвал «пересмотреть» репертуар театра и не открывать сезон 7 декабря оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Помимо этого он попросил не ставить другие произведения русских писателей и композиторов, чтобы не содействовать «каким-либо пропагандистским элементам».

По словам Шайи, «снять с [репертуара] шедевр, кончающийся сумасшествием и смертью царя, — значит, наказать культуру». «Мы все вместе с Украиной ждем окончания конфликта», — сказал музыкальный директор (цитата по tg24.sky.it), добавив, что политика и ее последствия «не могут принуждать культуру к чему-то».

«Борис Годунов» — это произведение, повествующее о персонаже, который за убийство, совершенное им ради прихода к власти, заплатит сначала безумием, а затем смертью. <...> Идея состоит в том, чтобы объединить «Макбета» с «Борисом», связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?» — задался Шайи вопросом.

Он напомнил, что через месяц после начала боевых действий на Украине в «Ла Скала» прошло мероприятие, собранные средства от которого пошли в пользу украинских беженцев.

После 24 февраля российские деятели культуры столкнулись с отменой своих выступлений за рубежом или отказами от сотрудничества. Например, в начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. В связи с этим власти России начали говорить, что страна стала жертвой культуры отмены на Западе; в Госдуме также пожаловались на попытки «отменить достижения России» в сфере спорта, а российский МИД заявил о «беспрецедентном уровне русофобии» в Европе. Президент Владимир Путин заявил, что попытки «отменить» Россию и ее культуру тщетны и не увенчаются успехом.