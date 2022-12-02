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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Кремль после исполнения «Катюши» на ЧМ исключил «отмену» русской культуры

Песков: России на чемпионате мира в Катаре нет, а российская культура — есть
Фото: Christopher Pike / Getty Images
Фото: Christopher Pike / Getty Images

России нет на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре, но российская культура все равно присутствует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так представитель Кремля прокомментировал исполнение русских песен на турнире.

Как сообщал ТАСС, 24 ноября катарский оркестр исполнил песню «Катюша» перед матчем между сборными Уругвая и Южной Кореи. 1 декабря «Катюша» и «Калинка» прозвучали перед матчем третьего тура группового этапа между сборными Японии и Испании.

«Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных ее проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел ее отменить», — сказал Песков.

ЧМ в Катаре начался 20 ноября. Впервые в истории Ближний Восток принял у себя мировое первенство. Из-за военной спецоперации на Украине российская команда была отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Российский футбольный союз не смог оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

Теги
Дмитрий Песков Чемпионат мира по футболу Советские песни "Катюша" Катар
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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