Путин допустил борьбу за интересы России «всеми имеющимися средствами»

Путин: сначала Россия будет использовать мирные средства, а потом — все имеющиеся

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет последовательно отстаивать свои интересы, сначала мирными методами, а потом — «всеми имеющимися», заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

«С нашей стороны может быть только один ответ — последовательная борьба за свои национальные интересы <...> Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но, если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — сказал президент.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине и назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Выступая с обращением об объявлении частичной мобилизации 21 сентября, президент обвинил Запад в «ядерном шантаже» и напомнил, что Россия также является ядерной державой. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф», — подчеркнул Путин. Позже во время подписания договора о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей глава государства снова пообещал задействовать все имеющиеся силы и средства для защиты страны и граждан.

В конце октября президент заявил, что России ядерный удар не нужен, смысла в нем нет. Целью «возни вокруг ядерных угроз» он назвал убеждение союзников России и нейтральных стран в том, что им нужно «вместе противостоять» Москве. Кремль считает недопустимыми даже вопросы об использовании ядерного оружия, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.