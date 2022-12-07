СК показал кадры с подозреваемым в нападении на полицию в Новошахтинске после задержания

СК показал кадры с подозреваемым в нападении на полицию в Новошахтинске

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Следственный комитет показал кадры работы перед допросом с мужчиной, которого подозревают в нападении на полицейских в Новошахтинске Ростовской области.

На видео видно, как задержанного в наручниках ведут вверх по лестнице двое полицейских. Они проходят мимо информационного стенда, из надписи на котором следует, что они находятся в отделе внутренних дел Новошахтинска. Во второй половине видео задержанный вместе с сотрудниками отдела находится в служебном кабинете.

Мужчину задержали утром 7 декабря по подозрению в нападении на полицейских днем ранее. 6 декабря неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских под Новошахтинском и скрылся. Нападавший открыл огонь из ружья, когда полицейские осматривали местность в поисках пропавшей женщины, говорил РБК источник, близкий к МВД. Один из сотрудников был ранен при нападении, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Источник ТАСС в правоохранительных органах не исключал, что нападавший может быть дезертиром.

Подозреваемого нашли в заброшенном здании под Новошахтинском. В МВД уточнили, что это 38-летний уроженец другого региона.

Мужчина проходит по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Максимальное наказание по первой статье — пожизненное лишение свободы. По второй может грозить до пяти лет тюрьмы.