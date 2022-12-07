В МВД назвали личность обстрелявшего полицейских в Новошахтинске мужчины

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Мужчина, открывший огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области — это уроженец другого региона, сообщило региональное управление МВД после его задержания.

«В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России <...> Им оказался 38-летний уроженец другого региона», — заявили в главке. Других сведений о личности задержанного в ведомстве не привели.

О задержании напавшего на полицейских ранее сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, мужчину нашли в заброшенном здании под Новошахтинском.

Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских днем 6 декабря, после нападения он скрылся. Злоумышленник открыл огонь по полицейским из ружья, когда они осматривали местность в поиске пропавшей женщины, утверждал источник РБК, близкий к МВД. Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что злоумышленник может быть дезертиром.

В результате нападения один полицейский получил ранение, его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщал Голубев. Для оказания помощи раненому из Ростовской областной клинической больницы направили команду хирургов, отметил губернатор.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте огнестрельного оружия (максимальное наказание по ст. 317 — пожизненное заключение, по ч. 1 ст. 222 — пять лет лишения свободы).