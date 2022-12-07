В МВД назвали личность обстрелявшего полицейских в Новошахтинске мужчины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 06 дек, 16:26
Москва на треть перевыполнила годовой план по строительству недвижимости Город, 14:01
Сэм Бэнкман-Фрид нанял адвокатом бывшего помощника федерального прокурора Крипто, 14:00
Аналитики сообщили о двукратном падении спроса на элитные ЖК в Москве Недвижимость, 13:58
Все школы Смоленска закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа Общество, 13:56
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех 13:56
Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим «Золотого граммофона» Общество, 13:55
СК возбудил дело после гибели 16 человек в аварии с грузовиком в ДНР Общество, 13:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кокорина второй месяц подряд признали лучшим игроком кипрского «Ариса» Спорт, 13:49
Кремль назвал внутренней проблемой Германии аресты «граждан Рейха» Политика, 13:45
Кремль назвал риски рекордного бюджета Пентагона Политика, 13:43
Мечетин лишился контроля над Beluga и покинул руководство компании Бизнес, 13:41
Кремль объяснил включение Коца в состав СПЧ «феноменом военкоров» Политика, 13:37
Шумиха вокруг Роналду и праздник Марокко. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:37
Близкий участвует в СВО. Как говорить об этом с детьми и родственниками Pro, 13:36
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

В МВД назвали личность обстрелявшего полицейских в Новошахтинске мужчины

Ростовское ГУ МВД: полицейских в Новошахтинске обстрелял уроженец другого региона
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчина, открывший огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области — это уроженец другого региона, сообщило региональное управление МВД после его задержания.

«В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России <...> Им оказался 38-летний уроженец другого региона», — заявили в главке. Других сведений о личности задержанного в ведомстве не привели.

О задержании напавшего на полицейских ранее сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, мужчину нашли в заброшенном здании под Новошахтинском.

Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских днем 6 декабря, после нападения он скрылся. Злоумышленник открыл огонь по полицейским из ружья, когда они осматривали местность в поиске пропавшей женщины, утверждал источник РБК, близкий к МВД. Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что злоумышленник может быть дезертиром.

В результате нападения один полицейский получил ранение, его госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщал Голубев. Для оказания помощи раненому из Ростовской областной клинической больницы направили команду хирургов, отметил губернатор.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям: о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте огнестрельного оружия (максимальное наказание по ст. 317 — пожизненное заключение, по ч. 1 ст. 222 — пять лет лишения свободы).

Теги
Ростовская область Новошахтинск стрельба МВД Василий Голубев
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Власти сообщили о состоянии раненного в Новошахтинске полицейского
Общество
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского в Новошахтинске
Общество
В Ростовской области задержали обстрелявшего полицейских мужчину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter