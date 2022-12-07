В Ростовской области задержали обстрелявшего полицейских мужчину

Напавшего на полицейских обнаружили в заброшенном здании под Новошахтинском. По словам источника РБК, накануне злоумышленник открыл огонь по силовикам

Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина в камуфляже, накануне обстрелявший полицейских в Новошахтинске, задержан, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал Голубев, не приведя других подробностей.

Позже в МВД уточнили, что задержанный — уроженец другого региона.

Днем 6 декабря мужчина в камуфляже обстрелял полицейских под Новошахтинском, сообщили в ГУ МВД Ростовской области. После нападения он скрылся. Близкий к МВД источник РБК сообщил, что мужчина открыл огонь по полицейским, когда они осматривали местность в поиске пропавшей женщины. Источник ТАСС в правоохранительных органах допустил, что злоумышленник может быть дезертиром, городская администрация сообщения о нападении диверсионно-разведывательной группы назвала фейком.

Один полицейский получил ранение, его состояние специалисты охарактеризовали как средней тяжести, сообщил Голубев. Для оказания помощи пострадавшему в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы направили бригаду хирургов, добавил губернатор.

Администрация города после стрельбы призвала жителей покинуть улицы и укрыться в домах, чтобы не мешать полиции найти и задержать злоумышленника.

Следственный отдел Следственного комитета в Новошахтинске возбудил уголовное дело по двум статьям — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте огнестрельного оружия (максимальное наказание по ст. 317 — пожизненное заключение, по ч. 1 ст. 222 — пять лет лишения свободы). Создана следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием преступления.