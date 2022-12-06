СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского в Новошахтинске
Следственный комитет в Новошахтинске возбудил уголовное дело после стрельбы, в результате которой полицейский получил огнестрельное ранение. Об этом сообщается на сайте СК по Ростовской области.
Уголовное дело заведено по двум статьям УК: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, лишение свободы — вплоть до пожизненного) и ч.1 ст.222 (незаконный оборот огнестрельного оружия, до пяти лет лишения свободы). Создана следственно-оперативная группа, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Новошахтинске и ранил одного из них около 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.
Телеграм-канал «112» писал, что нападение произошло в районе таможенного поста на выезде из города (Новошахтинск расположен примерно в 10 км от территории ЛНР). Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нападавший был вооружен пулеметом и может быть дезертиром. Близкий к МВД собеседник РБК рассказал, что мужчина открыл из ружья огонь по полицейским, когда они осматривали местность в поисках пропавшей женщины.
Администрация Новошахтинска призвала жителей покинуть улицы, чтобы не мешать полиции найти и задержать нападавшего.