Власти сообщили о состоянии раненного в Новошахтинске полицейского

Фото: Никита Попов / РБК

Раненный при нападении в Новошахтинске полицейский находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

6 декабря около 12:00 неизвестный в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции и скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

«Он был доставлен в городскую больницу. Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — рассказал Голубев.

Администрация Новошахтинска после стрельбы призвала жителей покинуть улицы и укрыться дома, чтобы не мешать полиции найти и задержать злоумышленника.

Источник РБК, близкий к МВД, рассказал, что мужчина в камуфляже открыл из ружья огонь по полицейским, когда они осматривали местность и искали пропавшую женщину. Собеседник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что нападавший был вооружен пулеметом и может быть дезертиром.