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Общество ,  
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Власти Новошахтинска после стрельбы призвали жителей укрыться дома

Власти Новошахтинска призвали жителей не выходить на улицы после нападения на полицейских
Фото: Администрация города Новошахтинска
Фото: Администрация города Новошахтинска

Администрация Новошахтинска Ростовской области призвала жителей покинуть улицы, чтобы не мешать правоохранителям найти и задержать напавшего на полицейских, обращение к гражданам опубликовано на сайте правительства города.

«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — заявили в городской администрации.

Около 12 часов дня в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже обстрелял сотрудников полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего госпитализировали. «Для оказания ему помощи в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов. Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что нападавший был вооружен пулеметом и может быть дезертиром. По информации Baza, трое полицейских прочесывали местность и «увидели в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием», который, увидев их, открыл огонь. Телеграм-канал «112» передает, что нападение произошло в районе таможенного поста на выезде из Новошахтинска, который находится примерно в 10 км от территории ЛНР.

Теги
Ростовская область Новошахтинск стрельба
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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