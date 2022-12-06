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Политика ,  
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Власти назвали фейком сообщения о нападении диверсантов в Новошахтинске

Власти назвали фейком сообщения о нападении диверсантов на полицейских в Новошахтинске
Ни о какой диверсионной группе в окрестностях Новошахтинска речи не идет, заверили власти города. Они назвали вбросом дезинформации сообщения о том, что на полицейских напали диверсанты и призвали верить официальной информации
Пострадавший сотрудник полиции
Пострадавший сотрудник полиции (Фото: etonovoh / VK)

Власти Новошахтинска, где мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским, назвали фейком информацию о том, что в городе действовала диверсионно-разведывательная группа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации.

Власти отметили, что в «оппозиционных тг-каналах со ссылкой на полицейский чат Новошахтинска сообщается о нападении диверсионно-разведывательной группы на полицейских в Старой Соколовке Новошахтинска».

«Очередной вброс дезинформации с целью распространения паники среди местных жителей. ЦИПсОшная фабрика использует любую возможность для дискредитации специальных служб и подрыва доверия к институтам власти, в частности, силового блока», — заверили власти города.

По официальной версии, на которую ссылаются авторы поста, в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфляже открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.

Ранее администрация города призвала жителей покинуть улицы, чтобы не мешать правоохранителям найти и задержать напавшего на полицейских. «В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — заявили в городской администрации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что раненный полицейский находится в состоянии средней степени тяжести.

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Следственный отдел СК в Новошахтинске возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, лишение свободы — вплоть до пожизненного) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия, до пяти лет лишения свободы). Создана следственно-оперативная группа, которая занимается расследованием преступления.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Новошахтинск Ростовская область нападение полицейские
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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