В порту Сочи ввели дополнительные проверки судов

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Морской торговый порт в Сочи усилил проверку каботажных судов на специальном причале в связи со средним уровнем реагирования. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор порта Юрий Владимиров.

«Меры транспортной безопасности мы усилили при среднем уровне реагирования. Теперь суда каботажного плавания, которые приходят извне — к примеру, из Геленджика или Новороссийска — будут дополнительно досматриваться силами линейного отделения, полицией, сотрудниками порта и марин [специальная гавань для яхт. — РБК]», — сказал Владимиров. Он пояснил, что сперва корабль поставят на специальный причал, где будут досматривать, и только потом заведут в марину.

10 ноября мэр Сочи Алексей Копайгородский усилил меры безопасности в городе из-за введения среднего уровня реагирования. В частности, был организован контроль за перемещением транспорта на привокзальной площади. Были приняты дополнительные меры безопасности на объектах железной дороги.

19 октября президент Владимир Путин ввел на территории восьми регионов, среди которых и Краснодарский край, средний уровень реагирования. Он поручил обеспечить усиление охраны общественного порядка и ввести особый режим работы объектов, связанных с функционированием транспорта, коммуникаций и связи.

Согласно указу, в этих регионах местные власти будут «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий» по территориальной и гражданской обороне, а также по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.