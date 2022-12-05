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Общество ,  
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В центре Краснодара загорелось здание с отелем и рестораном

В центре Краснодара загорелось многоэтажное здание с отелем и рестораном

В центре Краснодара загорелось здание с отелем и рестораном
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Пожар на площади 500 кв. м произошел в центре Краснодара, загорелось многоэтажное здание на улице Суворова, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18:25 (совпадает с московским), первые пожарные прибыли на место происшествия спустя три минуты. Из здания эвакуировали 50 человек, еще десять спасли. В тушении пожара задействованы 81 человек и 27 единиц техники.

В 19:25 пожар локализовали на площади 200 кв. м, а к 19:40 было ликвидировано открытое горение.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, горит восьмиэтажное здание отеля, на первом этаже расположен ресторан. «РБК Краснодар» уточняет, что горит здание по адресу: улица Суворова, дом 91. В нем расположены отель Golden Tulip Krasnodar Hotel и ресторан «Джентльмены удачи».

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Пожар Краснодар МЧС
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0
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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