В Краснодарском крае опровергли запрет на выезд для военнообязанных

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Сообщения об ограничении выезда для военнообязанных в Краснодарском крае не соответствуют действительности, таких мер власти не вводили, заявили в оперативном штабе региона.

«Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края — фейк. Никаких ограничений на передвижение не вводили», — говорится в сообщении.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». За день до этого власти ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским силам территорий Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат. Призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или востребованную военную специальность. Им присвоят статус контрактников, после чего мобилизованные будут получать соответствующие выплаты, добавил Шойгу. Власти ряда российских регионов пообещали также дополнительные выплаты.

После объявления частичной мобилизации в Курской области запретили военнообязанным покидать регион. Те, кто находится за пределами Курской области должны вернуться в регион в трехдневный срок, заявил главный военный комиссар Владимир Родионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации, и анонсировал разъяснения по этому вопросу. В Ростуризме говорили, что пока ограничений на выезд за рубеж не вводили. Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов уточнял, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет: он действует с момента получения повестки.

Объявление частичной мобилизации запрещает свободное перемещение с места жительства только тем гражданам, которые подлежат мобилизации с учетом мобилизационных предписаний и соответствующих распоряжений, говорил РБК партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако какая-либо практика по данному вопросу пока отсутствует, добавил он.