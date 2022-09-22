Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 58,94 (-1,27) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 59,83 (-1,04) Инвестиции, 16:09
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
«Префы» «Татнефти» подорожали на 9% на новости об одобрении дивидендов Инвестиции, 17:11
МИД пообещал серьезно отнестись к сигналам США об улучшении отношений Политика, 17:09
В Краснодарском крае опровергли запрет на выезд для военнообязанных Политика, 17:05
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 16:58
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
ЕК обсудит выдачу гуманитарных виз для россиян на фоне мобилизации Политика, 16:48
Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты ЦСКА и «Зенита» в прошлом сезоне Спорт, 16:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Правительство из-за санкций установит МРОТ «в особом порядке» Экономика, 16:37
Россия запретила въезд канадцам Хемингуэю и Онищенко Политика, 16:36
Какие угрозы несет Четвертая промышленная революция для человечества Pro, 16:33
Мутко предложил льготы при покупке больших квартир ради роста рождаемости Бизнес, 16:29
Мишустин пообещал с 1 января ввести пособие для семей с низкими доходами Политика, 16:28
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Краснодарском крае опровергли запрет на выезд для военнообязанных

Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Сообщения об ограничении выезда для военнообязанных в Краснодарском крае не соответствуют действительности, таких мер власти не вводили, заявили в оперативном штабе региона.

«Распространяемая информация об ограничении передвижения по стране военнообязанных, запрете покидать территорию Краснодарского края — фейк. Никаких ограничений на передвижение не вводили», — говорится в сообщении.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». За день до этого власти ДНР и ЛНР, а также подконтрольных российским силам территорий Запорожской и Херсонской областей назначили референдумы о присоединении к России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат. Призывать будут тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или востребованную военную специальность. Им присвоят статус контрактников, после чего мобилизованные будут получать соответствующие выплаты, добавил Шойгу. Власти ряда российских регионов пообещали также дополнительные выплаты.

После объявления частичной мобилизации в Курской области запретили военнообязанным покидать регион. Те, кто находится за пределами Курской области должны вернуться в регион в трехдневный срок, заявил главный военный комиссар Владимир Родионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации, и анонсировал разъяснения по этому вопросу. В Ростуризме говорили, что пока ограничений на выезд за рубеж не вводили. Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов уточнял, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет: он действует с момента получения повестки.

Объявление частичной мобилизации запрещает свободное перемещение с места жительства только тем гражданам, которые подлежат мобилизации с учетом мобилизационных предписаний и соответствующих распоряжений, говорил РБК партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако какая-либо практика по данному вопросу пока отсутствует, добавил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Какие угрозы несет Четвертая промышленная революция для человечества
Саммари
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Jason Kempin / Getty Images for Dyson «Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Статьи

Теги
Краснодарский край частичная мобилизация запрет на выезд призывник
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Глава Ростуризма заявила, что ограничения на выезд за рубеж не вводились
Политика
В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд резервистов
Политика
Песков анонсировал разъяснения по ограничениям на выезд резервистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter