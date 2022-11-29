Новый терминал аэропорта Сочи введут в эксплуатацию в 2026 году

Ввод новой инфраструктуры в аэропорту Сочи, в том числе нового терминала, намечен на 2026 год. Об этом сообщил ТАСС Александр Никонов, директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», в которую входит сочинский аэропорт.

«В 2023-м завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году», — сказал Никонов.

Общие инвестиции в новые инфраструктурные проекты аэропорта Сочи планируются в размере более 20 млрд рублей, 15 млрд рублей вложат в терминал и привокзальную площадь.

Ранее Kuban24 со ссылкой на министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева сообщало, что в аэропорту Сочи планируют построить второй терминал. Юртаев отметил, что воздушная гавань Сочи стала временным хабом всего Краснодарского края. «Пассажиропоток не может не сократиться, когда в регионе не работают три аэропорта — один аэропорт в Сочи не может заместить четыре. На Сочи сейчас колоссальная нагрузка, теперь это ворота для всего юга, международного транзита», — отметил министр.

11 аэропортов юга и центральной России закрыты из-за режим ограничений на выполнение полетов, введенного Росавиацией. Ограничение затрагивает аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Ростова-на Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Запрет был введен с 24 февраля после начала спецоперации на Украине. Зона полетов над этими городами был признана небезопасной для гражданских воздушных судов. С тех пор сроки закрытия воздушного пространства неоднократно продлевались, последний, 44-ый раз — до 3 декабря.