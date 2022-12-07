Власти Венгрии отменили льготные цены на бензин из-за санкций ЕС

Правительство Венгрии решило отменить административное ограничение цен на бензин в связи с возникшим в стране дефицитом топлива из-за санкций Евросоюза против поставок российской нефти, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами, срочно созванной поздно вечером 6 декабря, передает 24.hu.

«То, чего мы боялись, произошло. В понедельник вступил в силу запрет на поставки российской сырой нефти, что привело к сбоям в импорте топлива. Результатом санкций Брюсселя является то, что мы больше не можем гарантировать цену на бензин в 480 форинтов (1,17 € по курсу ЦБ на 6 декабря. — РБК)», — объяснил решение Гуйяш.

Он рассказал, что руководство крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL уведомило министра энергетики Венгрии о невозможности обеспечить национальную экономику достаточным количеством топлива из-за санкций Евросоюза. Гуйяш также указал, что снятие ограничения на цены на бензин повысит инфляцию.

На пресс-конференции присутствовал также глава MOL Жолт Эрнади, который пояснил, что большая часть бензина в последние недели импортировалась из Словакии. Он уточнил, что цены теперь будут такими: 641 форинт за 95-й бензин, 699 форинтов — за дизель.

По словам Гуйяша, запасов бензина в стране хватит на несколько месяцев. Эрнади подчеркнул, что через два месяца в силу вступят санкции на российские нефтепродукты, что также станет критической ситуацией.

Ограничение цен на бензин в Венгрии ввели в ноябре прошлого года. На фоне обсуждений запрета на импорт в ЕС российской нефти в конце мая власти Венгрии объявили, что бензином по сниженным ценам смогут заправлять только машины с венгерскими номерами.

5 декабря вступили в силу ценовые ограничения на российскую нефть, лимит составляет $60 за баррель. Потолок цен был согласован странами G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралией и Евросоюзом. Кроме того, начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. С 5 февраля начнет действовать аналогичная мера в отношении российских нефтепродуктов.

Венгрия добилась исключения для себя — ей не нужно применять эту меру. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто также заявил, что Брюсселю «давно пора» осознать, что такие меры вредят европейской экономике. По словам Сийярто, нужно увеличить поставки энергоносителей, поскольку это может снизить цены.

В Кремле отказались признавать какие-либо лимиты. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение по поводу ответных мер «готовится». Действия Запада он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков». Российская сторона не раз предупреждала, что перестанет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цену.