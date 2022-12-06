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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Кривого Рога сообщил об ударе по объекту инфраструктуры

Мэр Кривого Рога сообщил о ракетном ударе по объекту промышленной инфраструктуры
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Keystone Press Agency / Global Look Press

Удар был нанесен по объекту инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в телеграм-канале.

«Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры», — написал Вилкул. Ранее издание «Страна» сообщило о взрыве в городе.

Накануне на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным «Страны», в Кривом Роге в тот день обстрелу подвергся завод «Криворожсталь», один человек погиб, трое пострадали. Позже Вилкул сообщил о разрушениях в энергетической инфраструктуре.

Минобороны России в понедельник заявило, что российская армия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи и воинским частям. Всего было поражено 17 целей, уточнили в ведомстве.

Россия с октября наносит массированные удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. В Кремле уточнили, что удары наносятся по объектам, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Из-за повреждения инфраструктуры по всей стране возникли проблемы с электричеством, тепло- и водоснабжением. В конце ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что после атак в республике не осталось неповрежденных электростанций.

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Теги
Кривой Рог Днепропетровская область Украина ракетные удары инфраструктура
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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