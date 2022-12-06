В Молдавии завели дело из-за падения ракеты близ границы с Украиной

Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Пограничная полиция Молдавии завела уголовное дело после падения ракеты в районе города Бричаны близ границы с Украиной, сообщается на сайте молдавского МВД.

Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. Правоохранительные органы продолжают работать на месте падения ракеты, эта зона расширена, обнаружено еще несколько обломков.

Бричаны граничат с Черновицкой областью Украины. Ракету нашли там накануне. 5 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в некоторых регионах начались проблемы с подачей электроэнергии и воды. Минобороны России заявило, что по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал инцидент с падением ракеты серьезным, но призвал дождаться результатов экспертизы.

В конце октября на территорию Молдавии упала ракета, сбитая украинской ПВО, это произошло в селе Наславча, расположенном на границе с Украиной. В нескольких домах выбило стекла, никто не пострадал.

В ноябре, в день ракетного обстрела территории Украины российскими военными (Минобороны назвало целью ударов объекты энергетической инфраструктуры), ракета упала в Польше, в селе Пшеводув в 8 км от польско-украинской границы. Погибли два человека. Власти Польши, США и России пришли к выводу, что ракета была снарядом украинской ПВО, Киев потребовал доказательств.