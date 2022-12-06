В Молдавии завели дело из-за падения ракеты близ границы с Украиной

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 66,11 (+0,59) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 62,91 (+0,73) Инвестиции, 16:26
Путин поручил создать в новых регионах органы по борьбе с коррупцией Политика, 18:10
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:09
СК возбудил дело о посягательстве на жизнь полицейского в Новошахтинске Общество, 18:05
Самюэль Это’О избил болельщика ногами. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 18:03
Что происходит на акциях протеста в столице Монголии. Видео Политика, 18:01
Мосбиржа предложила «гибридный» доступ «неквалов» к рисковым бумагам Инвестиции, 18:00
Марокко — Испания. Онлайн матча 1/8 финала ЧМ Спорт, 18:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 17:57
Россия и Абхазия разработали план восстановления авиасообщения Общество, 17:51
Умерла актриса Кёрсти Элли. 6 главных фильмов и сериалов с ее участием Life, 17:50
Минфин проведет безлимитные аукционы ОФЗ с целью привлечь до ₽1 трлн Инвестиции, 17:49
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 17:46
FinEx подал заявку в Минфин Бельгии для реализации плана по выкупу ETF Инвестиции, 17:42
Джек Дорси с партнерами инвестировал $2 млн в майнинг в Африке Крипто, 17:40
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Молдавии завели дело из-за падения ракеты близ границы с Украиной

Пограничная полиция Молдавии возбудила дело из-за падения ракеты близ границы с Украиной
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Фото: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Пограничная полиция Молдавии завела уголовное дело после падения ракеты в районе города Бричаны близ границы с Украиной, сообщается на сайте молдавского МВД.

Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. Правоохранительные органы продолжают работать на месте падения ракеты, эта зона расширена, обнаружено еще несколько обломков.

Бричаны граничат с Черновицкой областью Украины. Ракету нашли там накануне. 5 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в некоторых регионах начались проблемы с подачей электроэнергии и воды. Минобороны России заявило, что по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу назвал инцидент с падением ракеты серьезным, но призвал дождаться результатов экспертизы.

В конце октября на территорию Молдавии упала ракета, сбитая украинской ПВО, это произошло в селе Наславча, расположенном на границе с Украиной. В нескольких домах выбило стекла, никто не пострадал.

В ноябре, в день ракетного обстрела территории Украины российскими военными (Минобороны назвало целью ударов объекты энергетической инфраструктуры), ракета упала в Польше, в селе Пшеводув в 8 км от польско-украинской границы. Погибли два человека. Власти Польши, США и России пришли к выводу, что ракета была снарядом украинской ПВО, Киев потребовал доказательств.

Читайте на РБК Pro
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Обложка c предсказанием будущего: 2023 год по версии The Economist
Вечный праздник в датской глубинке: каково работать в Lego — в 4 пунктах
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Теги
Молдавия ракета уголовное дело Украина
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
В Молдавии нашли упавшую у границы с Украиной ракету
Политика
Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по объектам на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter