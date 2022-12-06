Генпрокуратура передала Минпромторгу предложения по параллельному импорту

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Генеральная прокуратура России направила в Министерство промышленности и торговли предложения по расширению перечня товаров для параллельного импорта с учетом потребностей бизнеса, сообщил на встрече с предпринимателями в Омске генпрокурор Игорь Краснов, передает пресс-служба ведомства.

На мероприятии президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что в перечне товаров, разрешенных для ввоза в Россию без согласия правообладателей, нет ряда позиций, необходимых для металлургической отрасли и научно-исследовательских работ. Какой именно продукции не хватает, он не уточнил.

Краснов ответил, что он в курсе проблемы, и Генпрокуратура уже передала в Минпромторг «конкретные предложения по изменению ситуации».

Закон о параллельном импорте президент России Владимир Путин подписал 28 июня. Документ разрешил ввоз товаров без согласия правообладателя и освободил бизнес от ответственности за него. Перечень товаров, которые могут ввозиться по параллельному импорту, Минпромторг опубликовал еще в начале мая. В список из 23 страниц вошли, например, железнодорожные локомотивы, отопительные котлы и ядерные реакторы.

Минпромторг неоднократно расширял перечень. В частности, в августе в него включили продукцию радиоэлектронной и химической промышленности, а также реагентные наборы для работы медицинского оборудования бренда, которые используются в России для исследований в области онкологии, иммунологии, гематологии и трансплантологии. В начале ноября Минпромторг разрешил ввозить без разрешения правообладателя около 40 марок алкоголя.