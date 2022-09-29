Компании сообщили о рисках для параллельного импорта из-за мобилизации

Сейчас параллельным импортом в основном занимаются небольшие компании и именно им сложнее всего восполнить нехватку сотрудников с нужными компетенциями, которые будут мобилизованы, предупреждают участники рынка

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Частичная мобилизация, объявленная в России, может негативно сказаться на параллельном импорте из-за нехватки ряда специалистов, иногда с редкими компетенциями, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на логистические компании.

«Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить», — пояснил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.

Как пишет газета, пока параллельным импортом активнее всего занимаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, которые смогли быстрее всех наладить поставки по новым схемам. Через них продукцию в рамках параллельного импорта закупают и крупные российские сети, утверждает издание.

Но, по словам Латинского, небольшие компании сильно зависят от внешней конъюнктуры рынка, так как не имеют достаточно средств, чтобы минимизировать последствия потрясений.

Эксперт пояснил, что в сфере параллельного импорта сейчас работают уникальные специалисты, в том числе бывшие таможенные инспекторы, таможенные декларанты, специалисты по ВЭД, менеджеры по международным перевозкам, юристы, многие из них владеют иностранными языками. «Даже в краткосрочной и среднесрочной перспективах уход с российского рынка таких ценных кадров существенно усложнит развитие поставок», — добавил он.

Пока же компании ощущают нехватку сотрудников с более распространенными квалификациями. По словам директора по развитию бизнеса FM Logistic Алексея Мисаилова, уже ощущается нехватка транспортных средств из-за недостатка водителей на некоторых региональных направлениях. Это может привести к росту цен на логистику, так как спрос не будет поддерживаться предложением, уверен он.

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О том, что из-за частичной мобилизации ретейлеры и дистрибьюторы могут столкнуться с нехваткой сотрудников, которые работают в сфере логистики, закупок и поставок по параллельному импорту, рассказал и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Речь идет о снабжении населения потребительскими товарами, в том числе социально значимыми, и никому не хотелось бы, чтобы эта система дала сбой», — подчеркнул он.

В рамках частичной мобилизации в России от призыва освобождены специалисты, работающие в ряде отраслей, в том числе в области ИТ, сотрудники операторов связи, работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи», те, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

Однако некоторые отраслевые объединения дополнительно попросили власти включить их сотрудников в списки получивших отсрочку. В частности, с такой просьбой выступили авиакомпании, а также разработчики и производители электроники.

РСПП также выразил беспокойство из-за возможного дефицита ключевого персонала в ряде организаций, который быстро восполнить не получится. Союз предложил не призывать ключевых сотрудников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций, критических объектов инфраструктуры.