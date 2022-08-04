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Парфюмерию разрешили ввозить в России без разрешения владельцев брендов

Минпромторг России своим приказом расширил перечень товаров, которые разрешено ввозить в Россию в рамках так называемого параллельного импорта, то есть без разрешения владельцев торговых марок. В частности, в список добавлены косметические и парфюмерные средства ряда известнейших мировых брендов — Lancôme, Yves Saint Laurent, Valentino, Giorgio Armani и других.

Необходимость такой меры в Минпромторге объяснили тем, что в торговые сети России сейчас «поступает недостаточное количество товаров этих производителей».

Материал дополняется

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