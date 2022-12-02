В Кремле назвали темы совещания Путина с членами Совбеза

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Корея сотворила чудо на глазах у Роналду. Что происходит на ЧМ Спорт, 21:06
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 21:04
Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным Политика, 21:03
Упустивший несколько голевых моментов на ЧМ Лукаку отказался от отпуска Спорт, 20:58
При взрыве гранаты в Одессе пострадали семь человек Общество, 20:54
Страны Запада установили потолок цен на российскую нефть. Что это значит Бизнес, 20:49
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 20:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин и Лукашенко запланировали встретиться в Москве в декабре Политика, 20:38
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 20:30
Российские сайты Elle и Elle Girl перестанут работать Общество, 20:21
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Сборная Южной Кореи на 91-й минуте вырвала победу у Португалии Спорт, 20:06
Сборная Уругвая победила Гану, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ Спорт, 20:05
Хинштейн потребовал от главы ВЦИОМа объяснений из-за поста об ЛГБТ Политика, 20:01
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

В Кремле назвали темы совещания Путина с членами Совбеза

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны, сообщил Кремль.

«В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России», — говорится в сообщении. Также на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.

Ранее эксперты Совбеза России заявили, что одной из основных причин утечки информации в стране являются скрытые возможности и уязвимости программ иностранного производства. Специалисты сочли необходимой государственную поддержку организаций, разрабатывающих средства защиты информации и оказывающих услуги в этой области.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, предыдущее состоялось 25 ноября.

Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Совет безопасности совещание информационная безопасность

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по объектам на Украине
Политика
Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине
Политика
Макрон вновь заявил о намерении поговорить с Путиным «в ближайшие дни»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter