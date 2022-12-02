В Кремле назвали темы совещания Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны, сообщил Кремль.
«В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России», — говорится в сообщении. Также на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.
Ранее эксперты Совбеза России заявили, что одной из основных причин утечки информации в стране являются скрытые возможности и уязвимости программ иностранного производства. Специалисты сочли необходимой государственную поддержку организаций, разрабатывающих средства защиты информации и оказывающих услуги в этой области.
Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, предыдущее состоялось 25 ноября.