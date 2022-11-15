Минобороны: в Белоруссии всем военнообязанным пришлют повестки для проверки данных

В Белоруссии всем военнообязанным пришлют повестки для проверки данных

В Министерстве обороны заявили, что повестки военнообязанным будут присылать для сверки данных. Этот процесс намерены завершить до конца года

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Минобороны Белоруссии намерено проверить учетные данные всех военнообязанных в стране, им вышлют повестки. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает БелТА.

Граждан будут вызывать на пункты сбора военных комиссариатов и «местных исполнительных и распорядительных органов» повестками. Сверку данных планируют завершить до конца года.

Плановым мероприятием в Минобороны назвали и закупку военкоматами «различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции». Там добавили, что «никакого увеличения объема закупаемой продукции в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет».

Также в ведомстве пояснили, что речь идет о печати бланков, не имеющих отношения к мобилизации, а о бланках, «которыми военнообязанные вызываются для уточнения учетно-приписных данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу».

14 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что военкомат Брестской области объявил тендер на печать 50 тыс. бланков предписаний мобилизованных до конца текущего года, передавала «Страна.ua». Белорусское издание «Зеркало» (сайт заблокирован в Белоруссии, материалы признаны экстремистскими) пишет, что также обнаружило на сайте госзакупок тендер на 180 тыс. бланков «персональных повесток».

Президент страны Александр Лукашенко после объявления в России в сентябре частичной мобилизации заявил, что в Белоруссии «не будет никакой мобилизации».

Минобороны утверждает, что планы по количеству заказанных бланков было утверждено заранее. В 2021 году, как указало ведомство, в частности, «была запланирована закупка бланковой, полиграфической продукции различных типов в количестве более одного миллиона экземпляров».