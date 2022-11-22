Власти Белоруссии назвали дезинформацией «домыслы» о скрытой мобилизации

Минобороны Белоруссии назвало дезинформацией сообщения о «скрытой мобилизации» в стране

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Минобороны Белоруссии назвало ежегодной плановой процедурой сверку учетных данных в военкоматах. «Напоминаем, что домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Сверку данных граждан, которые стоят на воинском учете, власти республики собираются закончить до конца этого года.

На сайте военного информационного агентства Белоруссии говорится, что сверка данных одного человека занимает не более 10–15 минут, после чего граждане «убывают по месту работы и жительства».

Белорусское издание «Зеркало» (сайт заблокирован в Белоруссии, а его материалы признаны экстремистскими) в ноябре обнаружило на сайте госзакупок тендеры на 180 тыс. бланков «персональных повесток моб.» и 50 тыс. «бланков (моб)». Кроме того, заказаны 73 тыс. экземпляров «мобилизационных предписаний военнообязанного, предназначенного в команду», и 63 тыс. «мобилизационных предписаний военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации».

15 ноября Минобороны Белоруссии заявило, что всем военнообязанным страны вышлют повестки. В ведомстве объяснили это намерением проверить учетные данные. Закупку военкоматами «различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции» в ведомстве назвали плановой процедурой, добавив, что увеличения объема закупок в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет.

Власти Белоруссии неоднократно заверяли, что не будут объявлять мобилизацию: об отсутствии таких планов говорили президент Александр Лукашенко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. При этом 7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна способна при необходимости набрать в вооруженные силы 500 тыс. подготовленных резервистов.