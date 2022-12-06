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Война санкций ,  
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В Белом доме заявили, что США не удивлены реакцией России на потолок цен

В Белом доме исключили закупку российской нефти для пополнения резервов США
BRENT BRENT $89,01 -0,25%

США не удивлены реакцией России на введение потолка цен на нефть, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Трансляцию вел телеканал Fox.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», — сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, как в Белом доме оценивают реакцию Москвы на введение ограничения.

При этом США, по ее словам, не собираются закупать российскую нефть, чтобы пополнить свои резервы. «Нет, потому что это [ввоз российской нефти в США] находится под запретом», — добавила пресс-секретарь.

Потолок цен на нефть из России в $60 за баррель вступил в силу 5 декабря. Лимит одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС. От соблюдения потолка освободили Венгрию. Цель лимита — снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на Украине.

В этот же день начало действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. 5 февраля следующего года и потолок цен, и эмбарго должны распространиться на российские нефтепродукты.

В Кремле заявили, что Россия не признает «никаких потолков» цен на нефть и готовит ответные меры. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в случае применения таких ограничений Москва будет переориентировать поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

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Теги
США Белый дом нефть потолок цен на нефть
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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