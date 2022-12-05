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Политика ,  
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Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом

Блогера Максима Каца первым среди физлиц-иноагентов оштрафовали на 15 тыс. руб.
Максим Кац
Максим Кац (Фото: Иван Петров / ТАСС)

Блогера Максима Каца, признанного в России физлицом-иноагентом, оштрафовали за непроставление маркировки (ч. 2 ст. 19.7.5.-4 КоАП). Об этом сообщил телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

Как указала пресс-служба судов, Кац не выполнил обязанности «по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Его оштрафовали на 15 тыс. руб.

Максим Кац был внесен в список физлиц-иноагентов 22 июля. В графе сведений о его иностранных источниках Минюст указал Украину.

Юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале опубликовал фотографии постановления суда. Они свидетельствуют, что штраф был назначен за непроставление маркировки иноагента на публикации в Telegram и YouTube. Чиков подчеркивает, что Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом.

В конце ноября юрист сообщил, что суды в Москве впервые начнут рассматривать дела по статье о «нарушении обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» (19.7.5-4 КоАП). Президент Владимир Путин подписал закон 24 февраля, он вступил в силу с марта.

1 декабря в России вступил в силу новый закон об иностранных агентах. Он закрепил основные юридические понятия, связанные с иноагентами, в том числе порядок включение и исключения из реестра, который теперь один вместо ранее существовавших четырех. Закон в качестве признака иноагента указывает поддержку из другой страны или нахождение под иностранным влиянием и вводит понятие физического лица, аффилированного с иноагентами. Также с 1 декабря на сайте Минюста публикуются данные иноагентов, включая ИНН и дату рождения.

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Были обновлены и требования к указаниям перед материалами иноагентов. Шрифт маркировки должен быть в два раза больше, чем в основном тексте. Если иноагент публикует видео, то в нем демонстрация маркировки должна длиться не меньше 15 секунд.

Теги
иностранный агент Максим Кац штраф
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Сумма
Срок
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0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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