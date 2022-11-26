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Суды в Москве начали рассматривать первые дела против физлиц-инагентов

Суды заслушают три дела о «нарушении обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» в декабре. Фигурантами стали политики Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, а также телеведущий Евгений Киселев
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Суды в Москве впервые начнут рассматривать дела по статье о «нарушении обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» (19.7.5-4 КоАП), введенной 24 февраля этого года. Фигурантами стали признанные ранее иноагентами Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и Евгений Киселев. Первым на это внимание обратил юрист Павел Чиков.

Согласно информации на сайте судов:

  • 2 декабря Мещанский суд слушает подобное дело Михаила Ходорковского.
  • 8 декабря Тверской суд рассматривает аналогичное дело журналиста Евгения Киселева.
  • 12 декабря в Хамовническом суде назначено заседание по делу Гарри Каспарова.

Все дела возбуждены по ч. 2 за неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса. Санкция предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Ходорковского и Каспарова внесли в список иноагентов в мае этого года. В столбце «Сведения об иностранных источниках» рядом с фамилией Ходорковского ведомство указало Украину, а рядом с Каспаровым — Украину и организацию Human Rights Foundation.

Журналиста Евгения Киселева, который до начала 2000-х работал на НТВ и занимал пост гендиректора телеканала, Минюст включил в список иноагентов в апреле. В графе «Сведения об иностранных источниках» напротив их фамилий указана Украина, а в графе об информации об осуществлении политической деятельности — «осуществление политической деятельности». Киселев уже долгое время сотрудничает с украинскими каналами, в том числе с «Интером» и «Украиной 24».

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По последним данным, количество СМИ-иноагентов в России составляет 202 человека и организаций; физлиц-иноагентов — 62 человека; незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, — 11 структур.

Понятие «иностранный агент» было первые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале он распространялся только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. В 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020 года в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списков иноагентов. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об НКО-иноагенте, НОО-иноагенте, физлице-иноагенте также должно сопровождаться маркировкой. За нарушение этого требования установлена административная ответственность. СМИ-иноагенты с 1 февраля 2020 года могут распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента.

Кроме того, иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Гарри Каспаров Михаил Ходорковский иноагенты суды
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