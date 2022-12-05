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Военная операция на Украине ,  
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Комитет Думы одобрил приостановку взыскания долгов с участников СВО

Комитет Думы поддержал поправку о прекращении взыскания долгов с участников спецоперации
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, которая позволяет приостановить взыскание долгов с участников военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

«Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, приостанавливает исполнение требований о взыскании денежных средств <...> со дня получения заявления должника, содержащего просьбу о приостановлении указанного исполнения», — говорится в поправке. Там уточняется, что исключением стали требования по алиментным обязательствам и о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Поправки вносятся в законопроект, который закрепляет в Арбитражно-процессуальном и Гражданско-процессуальном кодексах, а также Кодексе административного судопроизводства и законе «Об исполнительном производстве» единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства. В этом списке есть участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России и воинских формирований, участие в контртеррористических операциях и выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также вооруженного конфликта. Этот законопроект в октябре внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и первого вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. 24 ноября проект приняли в первом чтении.

Депутаты от «Единой России» 30 ноября внесли в документ поправки, которые запретят арестовывать средства на счетах участников военной спецоперации. Сейчас, если гражданин отправляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства, но можно арестовывать счета таких людей. Из-за этого военнослужащие и члены их семей не могут пользоваться единовременными и ежемесячными выплатами.

31 марта Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила банкам отменить взыскание долгов и заложенного имущества по кредитам с военнослужащих, росгвардейцев и социально незащищенных категорий граждан. В сентябре ведомство временно прекратило взыскание долгов с россиян, попавших под частичную мобилизацию.

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Мобилизованные получили от правительства и другие льготы, связанные с финансами. Им предоставили право на получение кредитных каникул. Кроме того, были внесены поправки в Трудовой кодекс о дополнительных гарантиях для призванных по мобилизации: ушедшего на военную службу сотрудника теперь нельзя уволить.

Теги
Госдума Долги Военная операция на Украине
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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