Работодатели предложили предоставлять демобилизованным психолога и коуча

Программы по реабилитации и адаптации людей после мобилизации могут стать частью деятельности российских компаний

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Российские работодатели видят необходимость в появлении специальных программ по реабилитации и адаптации сотрудников и членов их семей, которые были мобилизованы в вооруженные силы. Таковы результаты опроса (есть у РБК), который провели рекрутинговая компания Get experts (бывшее российское подразделение Hays Specialist Recruitment), Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией. Были опрошены 350 работодателей и 1000 сотрудников компаний по всей России.

За внедрение специальных программ выступили 47% респондентов. 49% поддерживают эту идею, но считают, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Лишь 1% опрошенных думает, что такие программы не нужны.

Также опрошенные поделились мнением, какими могли бы быть подобные программы. 76% считают, что они обязательно должны включать в себя помощь психолога, 58% включили бы туда медицинскую помощь по запросу. 50% думают, что правильно было бы предложить гибкий рабочий график. 45% считают, что такие программы должны содержать отпуск в реабилитационном центре, 41% выступили за специальную страховку, 35% — специальные тренинги, 31% — за дополнительные выходные дни, а 24% считают правильным включить консультации коуча.

20% участников опроса допускают, что возможные осложнения после мобилизации необходимо отнести к понятию невидимой инвалидности (хронические заболевания, которые не имеют внешних признаков, но серьезно влияют на образ жизни человека). С их мнением согласна и директор по маркетингу и коммуникациям Get experts Анна Спирина. По ее словам, эта тема пока только зарождается, но растущий дефицит кадров ускорит ее развитие. При этом лишь 3% работодателей уже реализуют программы для людей с невидимой инвалидностью, а 78% либо не знают, что это такое, либо не могут четко объяснить это понятие.

Также опрос показал, что лишь 31% работодателей спрашивает и отдельно проговаривает, если ли у кандидата на трудоустройство какие-то особенности или ограничения. 30% компаний ничего не спрашивают у кандидата, а 26% считают, что это ответственность кандидата — сообщить о состоянии своего здоровья и наличии особенностей, если ему нужны специальные условия работы.

В конце сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в вооруженные силы в соответствии с документом планировалось направить 300 тыс. резервистов. 28 октября Шойгу доложил, что задание по частичной мобилизации выполнено.