ЦБ разъяснил условия кредитных каникул для мобилизованных

ЦБ рекомендовал банкам без необходимости не запрашивать у военнослужащих документы, подтверждающие участие в спецоперации. В письме регулятора подчеркивается право добровольцев на льготы наравне с мобилизованными и контрактниками

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Банк России уточнил порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных, контрактников и добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

В информационном письме ЦБ указано, что требование о предоставлении кредитных каникул может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек по доверенности, «в том числе в простой письменной форме». Подтвердить право на льготу может выписка из приказов командира военной части или из приказа военкомата о призыве по мобилизации, а также другие документы. Их тоже может передать другой человек, для этого доверенности не нужно.

Регулятор рекомендовал банкам не запрашивать документы, подтверждающие участие военного в операции на Украине, если есть достаточные косвенные подтверждения права на каникулы, например, если на счет заемщика поступало денежное довольствие военнослужащего. «То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО», — указано в сообщении.

На кредитные каникулы могут претендовать и члены семей мобилизованных. Они должны будут предоставить дополнительные документы. Для жены или мужа это свидетельство о браке, для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении). От детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения совершеннолетия, также потребуется справка, подтверждающая инвалидность, а для детей в возрасте до 23 лет, которые учатся на очном отделении вуза или колледжа, справка с места учебы. Иждивенцы должны будут передать в банк акт о назначении военнослужащего опекуном или попечителем и решение суда.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных 7 октября. После этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил об обращениях об отказе банков предоставить льготу добровольцам. Сенатор заявил, что добровольцы имеют такое же право на кредитные каникулы, как и контрактники, и попросил председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину дать разъяснения банкам.

В информационном письме Банка России «в связи с поступающими жалобами» указано, что граждане, заключившие контракт «о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы», тоже могут обратиться за льготами.