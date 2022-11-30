В Думу внесли поправки о запрете арестовывать счета участников операции

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Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправки, которые запретят арестовывать средства на счетах участников военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Предложения подготовили ко второму чтению законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев. Целью инициативы является приведение к единообразию перечня оснований для приостановки судами и судебными приставами- исполнителями производства, когда человек принимает участие в боевых действиях или контртеррористической операции. Госдума приняла законопроект в первом чтении 24 ноября.

Сейчас, если гражданин направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства.Однако по закону остается возможность арестовывать счета таких людей. В результате ни сами военнослужащие, ни члены их семей в таком случае не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами. «Поправки <...> устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей», — пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Правительство предоставило участникам военной операции на Украине ряд льгот. В октябре мобилизованным предоставили право на получение кредитных каникул. Кроме того, утверждены поправки в Трудовой кодекс о дополнительных гарантиях для призванных по мобилизации. — ушедшего на военного службу сотрудника нельзя уволить. В ноябре добровольцев приравняли к военнослужащим: теперь на них распространяются все предусмотренные для этой категории граждан социальные гарантии и компенсации.