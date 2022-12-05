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Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье вторую ночь подряд

Взрывы в Запорожье прогремели с 00:58, включили сирену, местные жители рассказали, что их количество и звук схож со вчерашним, сообщил Рогов. По предварительным данным, добавил он, удар нанесли по складам боеприпасов ВСУ
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В Запорожье прозвучала серия взрывов, по предварительной информации, удары нанесены по военной технике и складам боеприпасов, огневым позициям боевиков ВСУ, а также инфраструктурным объектам, используемых для боевых действий. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Сегодня начиная с 00:58 в областном центре <...> прозвучала серия взрывов. <...> Традиционно после первых взрывов взвыла сирена. Как сообщают мне земляки-запорожцы, количество прилетов и объемный звук взрывов схожи со вчерашними», — написал он.

Прошлой ночью, 4 декабря, Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье, он также опубликовал две видеозаписи, на которых ничего не видно, но слышен сильный грохот. «Как сообщают мне земляки-запорожцы, такого большого количества прилетов и объемного звука взрывов они еще не слышали. Скорее всего, это были РСЗО [ракетные системы залпового огня], которые отработали по находящимся в городе огневым позициям боевиков ВСУ», — написал тогда Рогов.

Он уточнил, первая волна взрывов прозвучала в 22:57 по местному времени (23:57 мск), вторая — в 00:37 (01:37 мск), целями ударов, согласно предварительным данным, 4 декабря стали «военная техника и склады боеприпасов, а также расположения боевиков Зеленского».

По Запорожью в ночь на 2 декабря был нанесен ракетный удар, его целью было «разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры», рассказал председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух. Рогов утром того же дня уточнил, что взрывы прогремели в районе двух часов ночи, включили сирену и работали системы ПВО. Ударом было уничтожено административное здание в южном пригороде, где «находилось расположение боевиков Зеленского», а в самом Запорожье уничтожена электроподстанция, добавил он.

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Запорожскую область включили в состав России на основании итогов референдума, прошедшего в конце сентября. Временной столицей региона стал Мелитополь, в то время как областной центр, Запорожье, контролируют ВСУ.

Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье вторую ночь подряд
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье вторую ночь подряд


 

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Рогов Запорожье склад боеприпасов Запорожская область
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