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Кадыров заявил о «зачистке» Каменки-Днепровской в Запорожской области

Кадыров заявил о «зачистке» чеченскими омоновцами Каменки-Днепровской в Запорожье
Фото: RKadyrov_95 / Telegram
Фото: RKadyrov_95 / Telegram

Бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» провели «зачистку» в населенном пункте Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Продолжаются планомерные зачистки на освобожденных территориях Запорожской области. В этот раз бойцы ОМОНа «Ахмат-Крепость» (на транспорте) и ОМОНа «Ахмат-Грозный» максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, процесс «зачистки» занимает «буквально минуты» благодаря наличию у бойцов «высоких боевых навыков». Почти на каждом объекте, где может скрываться или находился противник, они обнаруживали спрятанное оружие и боеприпасы, утверждает глава Чечни.

Запорожская область была включена в состав России после референдума, состоявшегося в конце сентября. Временной столицей региона решили сделать Мелитополь. Областной центр — город Запорожье — находится под контролем украинских сил.

Ранее Кадыров сообщил о задержании диверсантов при «зачистке» населенных пунктов Херсонской области. По его словам, российское командование получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских войск.

Левый берег Днепра в Херсонской области находится под контролем России, а правый, где расположен Херсон, контролирует Украина. 11 ноября по приказу министра обороны Сергея Шойгу российские войска отвели с правого берега. Два моста, которые соединяли берега Днепра, — Антоновский и в районе Каховской ГЭС — взорвали.

Теги
Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Запорожская область
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