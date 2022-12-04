Рогов сообщил о прозвучавшей в Запорожье серии взрывов

Первая волна взрывов прогремела в 22:57 по местному времени (23:57 мск), вторая — в 00:37 (01:37 мск), рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

Запорожье (Фото: Всеволод Тарасевич / РИА «Новости»)

В городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов. Он также опубликовал две видеозаписи, на которых ничего не видно, но слышен сильный грохот. О взрывах в Запорожье в ночь на 4 декабря ранее сообщило издание «Страна».

«Как сообщают мне земляки-запорожцы, такого большого количества прилётов и объёмного звука взрывов они ещё не слышали. Скорее всего, это были РСЗО [ракетные системы залпового огня], которые отработали по находящимся в городе огневым позициям боевиков ВСУ», — написал он.

Рогов уточнил, что первая волна взрывов прозвучала в 22:57 по местному времени (23:57 мск), вторая — в 00:37 (01:37 мск).

«По предварительной информации, целью прилётов была военная техника и склады боеприпасов, а также расположения боевиков Зеленского», — добавил он.

В ночь на 2 декабря по Запорожью был нанесен ракетный удар, целью которого было «разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры», говорил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух. Рогов утром того же дня уточнял, что взрывы прогремели в районе двух часов ночи, были слышны сирены и работа ПВО. По его словам, было уничтожено административное здание в южном пригороде, где «находилось расположение боевиков Зеленского», а в самом Запорожье уничтожена электроподстанция.

Запорожская область была включена в состав России после референдума, состоявшегося в конце сентября. Временной столицей региона решили сделать Мелитополь. Областной центр — город Запорожье — находится под контролем украинских сил.