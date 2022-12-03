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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Глава Запорожья заявил об удерживании армией России рубежей

Глава Запорожья Балицкий заявил об удерживании армией России рубежей
Балицкий второй раз опроверг данные об оставлении российскими войсками населенных пунктов в области. Он заверил в готовности военных «в любой момент начать атаку» в случае приказа
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Информация о мобилизации в Запорожской области или оставлении российскими военными города Пологи и подготовке эвакуации из города Васильевка — ложь, заявил в телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

«Это намеренная ложь, цель которой — посеять панику. На самом деле Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле», — написал он.

Балицкий также призвал «смело выбрасывать в мусор» повестку в случае ее получения, срывать объявления об эвакуации в общественных местах и сообщать в правоохранительные ведомства о людях, которые распространяют такие сведения. «В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут», — указал он.

Пологи — город в Запорожской области примерно в 110 км к северо-востоку от Мелитополя и в 100 км к юго-востоку от Запорожья. Население города по состоянию на 2019 год составляло около 19 тыс. человек

Балицкий уже опровергал информацию об оставлении войска Полог и подготовке эвакуации из Васильевки накануне, 2 декабря. «Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных», — предположил он. Глава региона заверил, что «ни один метр земли не отдан врагу», а границы «надежно защищены».

При этом северную часть региона вместе с областным центром городом Запорожье контролирует украинская армия, временной столицей области в составе России стал город Мелитополь.

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Глава Запорожья заявил об удерживании армией России рубежей
Глава Запорожья заявил об удерживании армией России рубежей


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская область Евгений Балицкий
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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