Власти города Запорожье сообщили о ракетном ударе

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Ночью по городу Запорожье был нанесен ракетный удар, целью которого было «разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры», сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв нет, а возникшее на месте прилета возгорание быстро потушили.

В конце сентября в Запорожской области прошел референдум, по итогам которого она вошла в состав России. Временной столицей региона стал Мелитополь, так как областной центр — Запорожье — находится под контролем украинских сил.

Россия с 10 октября наносит по территории Украины ракетные удары. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что целями ударов являются объекты, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Последний массированный удар российские войска нанесли 23 ноября. После этого Минэнерго Украины сообщило, что в стране отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций и все АЭС, а большая часть населения осталась без света. Потом энергоснабжение стали восстанавливать, и 29 ноября в стране впервые за неделю перешли на плановые отключения вместо аварийных, но уже через пару часов снова сообщили об экстренных отключениях.

1 декабря на всей территории Украины в очередной раз объявили воздушную тревогу. Энергетическая компания ДТЭК сообщила о двух пострадавших при обстрелах ее объектов.