Курский губернатор сообщил о втором за день обстреле со стороны Украины

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В Курской области под обстрел со стороны Украины попал хутор Кучерово Беловского района, зафиксировано не менее десяти прилетов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, все снаряды упали в огородах и на улицах, пострадавших нет. «Обошлось и без существенных повреждений: только в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла», — заявил Старовойт.

Ранее курский губернатор сообщил о 15 прилетах по селу Гуево Суджанского района, которое находится вблизи границы с украинской Сумской областью. По словам Старовойта, пострадавших и разрушений нет.

После начала боевых действий на Украине власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В последнее время под обстрел часто попадает граничащий с Сумской областью поселок Теткино.

1 декабря из-за обстрелов в нем и соседнем селе Попово-Лежачи возникли перебои с электричеством, за день до этого в Теткино прилетело шесть снарядов, два из них попали в жилой дом. 29 ноября в поселке зафиксировали не менее десяти прилетов, были повреждены объекты энергоснабжения, часть населенного пункта осталась без света.

В восьми граничащих с Украиной регионах, включая Курскую область, с 19 октября ввели средний режим реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.