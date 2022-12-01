Глава Курской области заявил о проблемах с электричеством в двух селах из-за обстрелов ВСУ

Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в 2 селах из-за обстрелов

В Курской области из-за очередного обстрела поселка Теткино в нем и в соседнем селе Попово-Лежачи наблюдаются перебои с электричеством, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«В поселке Теткино очередной обстрел ВСУ. В результате наблюдаются перебои с электричеством в Теткино и соседнем селе Попово-Лежачи», — сообщил глава региона.

Старовойт также сообщил, что аварийные бригады выехали на место.

Приграничный поселок Теткино регулярно подвергается обстрелам. Накануне ВСУ обстреляли его вместе с другими поселками в Белгородской и Брянской областях. По словам Романа Старовойта, 30 ноября туда прилетели шесть снарядов, два из них попали в жилой дом. А 29 ноября в поселке было зафиксировано не менее десяти прилетов, в были повреждены объекты энергоснабжения, часть населенного пункта осталась без света.

1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрелом целый день находится село Муром Шебекинского городского округа. Он также уточнил, что над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО. «Пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — заявил губернатор.