Губернатор Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево

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В Курской области под обстрел со стороны Украины попало село Гуево Суджанского района, зафиксировано не менее 15 «прилетов», пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Однако на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — добавил он.

Село Гуево находится вблизи от границы с украинской Сумской областью.

После начала боевых действий на Украине власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В последнее время под обстрел часто попадает поселок Теткино, который также граничит с Сумской областью.

Так, 1 декабря из-за обстрелов в нем и соседнем селе Попово-Лежачи были перебои с электричеством, а за день до этого в Теткино прилетело шесть снарядов, два из которых попали в жилой дом.

В восьми граничащих с Украиной регионах, включая Курскую область, с 19 октября ввели средний режим реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.