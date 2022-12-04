Губернатор Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 14:21
Премьер Молдавии сообщила о резервах газа на два месяца Политика, 14:20
Боец ММА Минеев приостановил карьеру из-за участия в спецоперации Спорт, 14:07
Кремль посоветовал госкомпаниям «сдержанность» в расходах на Новый год Политика, 14:00
Губернатор Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево Политика, 13:50
Байден заявил о гордости за сборную США после ее вылета с чемпионата мира Спорт, 13:48
Как перенести ИТ-инфраструктуру с западных сервисов на отечественные РБК и Cloud, 13:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Билайн» опроверг отключение российских каналов в Казахстане Технологии и медиа, 13:37
«Биткоин — крысиный яд?»: почему криптовалюты продолжают существовать Pro, 13:27
Фьюри после боя с Чисорой оскорбил подошедшего к рингу Усика Спорт, 13:18
Президент Израиля вылетел в Бахрейн для первого в истории визита Политика, 13:17
В Иране упразднили полицию нравов после волны протестов Политика, 13:01
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 13:00
Дагестанское минприроды назвало основную версию массовой гибели тюленей Общество, 12:55
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево

Глава Курской области Старовойт: под обстрел попало село Гуево, пострадавших нет
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Курской области под обстрел со стороны Украины попало село Гуево Суджанского района, зафиксировано не менее 15 «прилетов», пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Однако на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — добавил он.

Село Гуево находится вблизи от границы с украинской Сумской областью.

После начала боевых действий на Украине власти приграничных регионов России, в том числе Курской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В последнее время под обстрел часто попадает поселок Теткино, который также граничит с Сумской областью.

Так, 1 декабря из-за обстрелов в нем и соседнем селе Попово-Лежачи были перебои с электричеством, а за день до этого в Теткино прилетело шесть снарядов, два из которых попали в жилой дом.

В восьми граничащих с Украиной регионах, включая Курскую область, с 19 октября ввели средний режим реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр транспорта и ограничение его движения.

Губернатор Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево
Губернатор Курской области сообщил о 15 «прилетах» по селу Гуево

Теги
обстрел Курская область Военная операция на Украине
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Тишанка
Политика
Старовойт сообщил о перебоях с электричеством в 2 селах из-за обстрелов
Политика
Два района Курской области частично остались без света после обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter