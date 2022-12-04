Под Артемовском погибли шесть грузин, участвовавших в боях на стороне Украины

Под Артемовском погибли шесть грузин — добровольцев со стороны Киева

За последние три дня под Артемовском (украинское название Бахмут) погибли шесть грузинских добровольцев, участвовавших в боях на стороне Киева, сообщило посольство Украины в Грузии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Утром 2 декабря дипмиссия рассказала о гибели Джамбулата Хоперии, а 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили.

Доброволец Ромео Парулава в интервью телеканалу Mtavari говорил, что группа грузинских бойцов под Артемовском попала в окружение.

Всего, по информации Mtavari, с начала военных действий на Украине погибли 33 грузинских добровольца.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 3 декабря написала в Facebook: «Сегодня в бою под Бахмутом погибли пять грузин. В эти трудные минуты выражаю соболезнования родным, близким и родным всех погибших в Украине грузинских бойцов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Бахмут одним из «самых горячих и болезненных» направлений на Донбассе. Российское Минобороны 4 декабря отчиталось об успешных наступательных действиях в районе Артемовска, сообщив, что за сутки уничтожены более 50 украинских военнослужащих.

Через несколько дней после начала российской военной спецоперации Зеленский сообщил о создании на Украине интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев». Минобороны России не раз сообщало о военных из других стран, участвующих в боях на стороне Киева по разным направлениям, и их гибели. 27 ноября ведомство отчиталось о гибели до ста наемников после нанесения ударов по месту дислокации «иностранного легиона» в ДНР.

По данным российского Минобороны, по состоянию на 12 июля на стороне ВСУ воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии, Чили, США и Канады. Больше половины участвующих в боевых действиях на стороне Киева иностранцев — 1831 человек — согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши.

В начале августа Минобороны оценивало число прибывших иностранных военных в 7282 человека, но отмечало, что из них на Украине остались 2192. Кроме 2347 убитых ведомство насчитало 2408 убывших.