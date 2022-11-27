Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Владельцы прав на песни Цоя и «Агаты Кристи» потребовали удалить аккорды Политика, 16:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:11
Захарова поспорила с депутатом Латвии о русской и американской нации Политика, 16:06
Коста-Рика не сломалась после 0:7 и победила Японию. Что происходит на ЧМ Спорт, 16:01
Бельгия — Марокко. Матч второго тура группового этапа чемпионата Спорт, 16:00
«Динамо» выбило «Оренбург» из Кубка России Спорт, 15:59
СБУ провела обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске Политика, 15:40
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:37
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на четырех направлениях Политика, 15:24
Coca-Cola или Adidas. Чьи акции больше всего выиграют после ЧМ-2022 Pro, 15:23
Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона» Политика, 14:58
Первый удар в створ за две игры ЧМ принес Коста-Рике победу над Японией Спорт, 14:54
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 14:49
Кремль заявил, что не «принимает близко к сердцу» решения Европарламента Политика, 14:44
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона»

Минобороны сообщило об уничтожении склада со снарядами HIMARS у Днепропетровска
До 100 наемников «иностранного легиона» уничтожено в ДНР, еще около 150 бойцов ВСУ погибли при попытке наступления на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях, сообщили в Минобороны России

Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона»
Video

ВС России нанесли удары по местам дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожены до 100 человек, сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказано в сообщении.

Кроме этого, российские войска уничтожили склад ВСУ в Днепропетровской области, где хранилось более 7 тыс. иностранных крупнокалиберных снарядов, а также более 100 снарядов для РСЗО HIMARS, указали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что при атаках подразделений ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях Украина потеряла до 150 бойцов, все попытки ВСУ перейти в наступление отражены.

Читайте на РБК Pro
ФНС пристально следит за агентскими договорами. Какие схемы она ищет
Спрос на платину вырастет почти на 20%. Что это значит для «Норникеля»
«Бег помогает разобраться с проблемами»: глава Lululemon — о спорте
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт

Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта. Так, 26 ноября военное ведомство заявило об уничтожении 200 польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области, а также около 100 наемников «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Северск и Славянск (ДНР).

В середине июня министерство привело данные, согласно которым на стороне ВСУ тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии, Чили, США и Канады. Больше половины воюющих иностранцев (1831 человек), согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши.

Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона»
Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона»

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны наемники Военная операция на Украине РСЗО «HIMARS»
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter