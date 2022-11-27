Минобороны сообщило об уничтожении склада со снарядами HIMARS у Днепропетровска

До 100 наемников «иностранного легиона» уничтожено в ДНР, еще около 150 бойцов ВСУ погибли при попытке наступления на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях, сообщили в Минобороны России

Video

ВС России нанесли удары по местам дислокации иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожены до 100 человек, сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказано в сообщении.

Кроме этого, российские войска уничтожили склад ВСУ в Днепропетровской области, где хранилось более 7 тыс. иностранных крупнокалиберных снарядов, а также более 100 снарядов для РСЗО HIMARS, указали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что при атаках подразделений ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях Украина потеряла до 150 бойцов, все попытки ВСУ перейти в наступление отражены.

Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта. Так, 26 ноября военное ведомство заявило об уничтожении 200 польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области, а также около 100 наемников «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Северск и Славянск (ДНР).

В середине июня министерство привело данные, согласно которым на стороне ВСУ тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Среди них, по его информации, были выходцы из Австралии, Чили, США и Канады. Больше половины воюющих иностранцев (1831 человек), согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши.