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Военная операция на Украине ,  
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Врио главы Запорожья заявил об ударе ВСУ по трансформатору в Токмаке

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об ударе ВСУ по трансформатору в Токмаке
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: РИА Новости)

Украинские военные нанесли удар по трансформаторной подстанции в г. Токмак Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмак Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре», — написал Балицкий, отметив, что регион «ежедневно подвергается обстрелам», но «границы Запорожской области надежно защищены».

Референдум о вхождении в состав Федерации прошел в подконтрольной российской армии части Запорожской области 23–27 сентября. Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области, в том числе Пологовский район, где расположен Токмак. Город находится примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал временной столицей области после вхождения в состав России.

Запорожское направление становится основным для ВСУ «в вопросах наступления», говорил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В начале ноября он также заявил, что около 7 тыс. украинских военных и более 5 тыс. польских наемников были переброшены на запорожское направление. «Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — сказал Рогов. Позже он предположил, что ВСУ могут начать широкомасштабное наступление на запорожском направлении во второй половине ноября или декабре.

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий подстанция ВСУ Военная операция на Украине
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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