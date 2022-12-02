Врио главы Запорожья заявил об ударе ВСУ по трансформатору в Токмаке

Евгений Балицкий (Фото: РИА Новости)

Украинские военные нанесли удар по трансформаторной подстанции в г. Токмак Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмак Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре», — написал Балицкий, отметив, что регион «ежедневно подвергается обстрелам», но «границы Запорожской области надежно защищены».

Референдум о вхождении в состав Федерации прошел в подконтрольной российской армии части Запорожской области 23–27 сентября. Российские войска контролируют южную и центральную части Запорожской области, в том числе Пологовский район, где расположен Токмак. Город находится примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал временной столицей области после вхождения в состав России.

Запорожское направление становится основным для ВСУ «в вопросах наступления», говорил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В начале ноября он также заявил, что около 7 тыс. украинских военных и более 5 тыс. польских наемников были переброшены на запорожское направление. «Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — сказал Рогов. Позже он предположил, что ВСУ могут начать широкомасштабное наступление на запорожском направлении во второй половине ноября или декабре.