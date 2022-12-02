Илон Маск представил новое поколение грузовиков Tesla

Американский миллиардер Илон Маск представил второе поколение грузовиков Tesla. Презентация авто транслировалась на канале Tesla Daily.

«Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla», — сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге «круче всех». Модель называется Beast (Зверь).

Маск сравнил новый автомобиль со слоном, который движется как гепард. По словам предпринимателя, автомобиль быстро разгоняется и быстро тормозит. Цена новой модели пока не называлается.

Маск отметил, что мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки. Первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.

Первые грузовики Tesla были представлены в 2017 году. Первую партию из 100 грузовиков также заказала Pepsi. Предыдущая модель называлась Semi. На следующий год Маск презентовал беспилотную модель Semi.