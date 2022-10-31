FT узнала о переговорах Tesla по приобретению акций Glencore

Газета пишет, что переговоры продолжались с 2021 года по март 2022 года, однако по итогу Tesla отказалась от сделки, поскольку она не согласовывалась с поставленными компанией целями по снижению углеродного следа

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Американский производитель электромобилей Tesla с 2021 года вел переговоры о покупке 10–20% акций в швейцарском сырьевом трейдере Glencore, однако в итоге сделка не состоялась. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Financial Times (FT).

Как пишет газета, таким образом производитель электромобилей стремился обеспечить поставки материалов для аккумуляторов, таких как кобальт, литий и никель.

Переговоры начались в 2021 году, продолжились в марте 2022 года, когда гендиректор Glencore Гэри Нейгл посетил предприятие Tesla в Калифорнии, однако сделки по итогам не последовало. По сведениям источников FT, Tesla засомневалась, что подобная сделка будет согласовываться с поставленными ею целями по снижению углеродного следа, учитывая крупные угольные активы Glencore.

Glencore — англо-швейцарская корпорация, которая является поставщиком сырьевых товаров и редкоземельных ресурсов. Штаб-квартира компании находится в Бааре (Швейцария), ее рыночная капитализация — £63,22 млрд.

Глава Tesla Илон Маск неоднократно заявлял о желании компании активнее контролировать все этапы производства аккумуляторов, в том числе добычу сырья для их выпуска.

Glencore же является крупнейшим производителем кобальта — ей принадлежат рудники в Демократической Республике Конго, Австралии и Канаде. В 2020 году компания уже заключила соглашение с Tesla о поставке кобальта предприятиям производителя электромобилей в Шанхае и Берлине.

В то же время Glencore пока не добывает литий, но недавно начала им торговать, напоминает FT. Компания также владеет одним из крупнейших предприятий по переработке аккумуляторов. Маск ранее отмечал, что цены на литий поднялись до «сумасшедшего уровня», заявив, что компании, возможно, самой придется начать добычу и переработку металла в промышленных масштабах.

С появлением электромобилей в широкой продаже спрос на готовые автомобильные блоки ионно-литиевых аккумуляторов со стороны автокомпаний начал превышать предложение производителей аккумуляторов. Стоимость аккумулятора электрического автомобиля в настоящее время варьируется от 25 до 50% от общей суммы расходов на электромобиль, при этом срок службы аккумуляторов сейчас оценивается на уровне пяти—семи лет, после чего они требуют замены.

После начала пандемии COVID-19 и в связи с проблемами в цепочках поставок многие автомобильные компании столкнулись с нехваткой полупроводников и ростом цен на транспортировку грузов, вследствие чего многие заводы были вынуждены сократить производство или уйти в простой. После 2022 года проблему усугубил рост на энергоносители из-за рекордной жары и военной спецоперации России на Украине.