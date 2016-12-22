Беспилотные фуры Tesla выполнили первый грузовой рейс

Беспилотные электрогрузовики Tesla Semi выполнили первую поставку товаров, рассказал Илон Маск. Ожидается, что компания начнет их серийное производство уже в следующем году

Tesla Semi (Фото: Reuters)

Компания Tesla впервые осуществила доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков собственного производства — Tesla Semi. Об этом в своем Instagram рассказал основатель компании Илон Маск.

Первым грузом Tesla Semi стали аккумуляторы, произведенные на заводе Tesla Gigafactory-1 («Гигафабрика-1») в Неваде. На этой фабрике производятся аккумуляторные батареи для различных автомобилей Tesla, в том числе Model 3. Фуры доставили груз на завод Tesla во Фремонте (штат Калифорния).

https://www.instagram.com/p/BgCJlKbFckb/?taken-by=elonmusk

От Gigafactory-1 до Фремонта ехать примерно 425 км, дорога занимает около 4,5 ч.

Маск назвал доставку грузов Tesla Semi «промышленной эксплуатацией». Однако, как отмечает TechCrunch, компания начнет серийное производство таких грузовиков только в 2019 году. Первые поставки заказчикам ожидаются в 2020 году. Грузовики оснащены системой Tesla Autopilot, которая позволяет управлять автомобилем в полуавтоматическим режиме.

В декабре 2017 года PepsiCo заказала 100 новых Tesla Semi, что на тот момент был крупнейшим предзаказом фур у компании. ​PepsiCo намерена таким образом сократить выброс парниковых газов при грузоперевозках. Всего, по данным агентства Reuters, Tesla получила предзаказы на 285 грузовиков.

В ноябре Tesla Motors озвучила предварительные цены на собственные электрогрузовики: фуры нового поколения с запасом хода 482 км обойдутся в $150 тыс., грузовики с запасом хода 805 км в $180 тыс.