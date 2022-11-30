Пушилин объяснил значение контроля населенных пунктов под Артемовском

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Занятие населенных пунктов Андреевка и Перше Травня в районе Артемовска и окончательная зачистка Курдюмовки позволят перекрыть пути снабжения ВСУ в этом направлении, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ведущая просила Пушилина, насколько велико значение контроля населенных пунктов, об установлении которого ранее объявило Минобороны. Днем ведомство сообщило о занятии Белогоровки и Перше Травня на донецком направлении. Позднее ведомство также рассказало о занятии Андреевки, а также наступлении в направлении Водяного.

Пушилин пояснил, что Перше Травня и Андреевка находятся в окрестностях Артемовска. «Действительно, это населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже Курдюмовки — противник там оказывает еще сопротивление — полностью появляется выход уже на артемовскую трассу, соответственно перекрываются пути снабжения для непосредственно основной украинской группировки», — сказал он.

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