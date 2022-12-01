Минобороны отчиталось об уничтожении пунктов дислокации наемников в ДНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 15:56
Рабочая профессия и сфера услуг: как говорить с работодателем Pro, 17:41
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 17:37
Возвращение Неймара на ЧМ-2022 под угрозой. Что происходит в Катаре Спорт, 17:36
Что такое волатильность и как ее определить: разбор с примерами Инвестиции, 17:35
В Минфине выступили за ограничения для режима самозанятых Экономика, 17:31
Кого травят на работе: изучаем буллинг в корпоративной среде Новая экономика, 17:30
Как бренду повысить точность рекомендаций покупателям Pro, 17:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 17:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:24
С начала года хакеры украли криптовалюту на $3,37 млрд Крипто, 17:22
В «Сбере» проходит акция Дни здоровья РБК+, 17:19
Москва взлетела на 88 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира Недвижимость, 17:14
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 17:12
ФИФА подсчитала игровое время матчей ЧМ после добавления рекордных минут Спорт, 17:11
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось об уничтожении пунктов дислокации наемников в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по трем пунктам дислокации иностранных наемников на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах», — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней после начала военной операции России на Украине, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев».

Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта, и их гибели. 27 ноября ведомство заявило о гибели до 100 наемников после нанесения ударов по местам дислокации «иностранного легиона» в ДНР.

В середине июня министерство публиковало данные, согласно которым на стороне ВСУ тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Больше половины воюющих иностранцев (1831 человек), согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши, однако в «иностранном легионе» также представлены выходцы из Австралии, Чили, США и Канады.

Власти некоторых стран, в частности США, Канады и Польши, подтверждали гибель своих граждан на Украине.

Читайте на РБК Pro
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков
Рабочая профессия и сфера услуг: как говорить с работодателем
Закон о банкротстве изменили. Какие права получили контролирующие лица
Теги
Минобороны наемники ДНР Игорь Конашенков
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении 100 наемников «иностранного легиона»
Политика
Минобороны заявило об уничтожении до 200 польских наемников под Харьковом
Политика
На Украине погиб один из главных рекрутеров наемников для Киева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter