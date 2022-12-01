Минобороны отчиталось об уничтожении пунктов дислокации наемников в ДНР

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Вооруженные силы России нанесли удары по трем пунктам дислокации иностранных наемников на территории ДНР, сообщается в сводке Минобороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах», — говорится в сообщении.

Спустя несколько дней после начала военной операции России на Украине, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который должен состоять из «иностранных добровольцев».

Российское Минобороны не раз сообщало об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Киева на разных направлениях фронта, и их гибели. 27 ноября ведомство заявило о гибели до 100 наемников после нанесения ударов по местам дислокации «иностранного легиона» в ДНР.

В середине июня министерство публиковало данные, согласно которым на стороне ВСУ тогда воевали более 3 тыс. иностранных наемников. Больше половины воюющих иностранцев (1831 человек), согласно подсчетам ведомства, приехали на Украину из Польши, однако в «иностранном легионе» также представлены выходцы из Австралии, Чили, США и Канады.

Власти некоторых стран, в частности США, Канады и Польши, подтверждали гибель своих граждан на Украине.