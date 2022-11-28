Минобороны: атаки ВСУ были отбиты на двух направлениях в ЛНР

Минобороны сообщило о попытках атак ВСУ на двух направлениях в ЛНР

На купянском направлении ВСУ предприняли попытку атаковать российские позиции близ населенного пункта Куземовка. Атаки были отбиты, а противник отброшен, заявили в Минобороны

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На красно-лиманском направлении близ Серебрянского Лесничества в Луганской народной республике российская артиллерия поразила две ротные тактические группы украинских войск, выдвигавшиеся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва, сообщает Минобороны.

«В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа», — говорится в сообщении.

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На купянском направлении две ротные тактические группы предприняли попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. Атаки были отбиты, противник отброшен на исходные позиции у населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

Накануне Минобороны заявляло, что российские военные на купянском направлении предотвратили атаку противника у населенного пункта Новоселовское ЛНР и уничтожили до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На красно-лиманском направлении были сорваны попытки украинских войск атаковать близ населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка. Военные также пытались оборудовать опорные пункты и закрепиться близ населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, но безуспешно, утверждали в ведомстве. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Более 50 украинских военнослужащих были убиты и ранены. Уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.