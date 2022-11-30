Кадыров заявил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в ЛНР

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Спецподразделение «Ахмат» уничтожило диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале. По словам Кадырова, отряд ВСУ пытался прорваться через «ответственную территорию».

В конце октября помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что самые ожесточенные бои в республике идут в районе городов Кременная и Сватово. Позже представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная.

В начале ноября Минобороны России сообщило о срыве атаки ВСУ в районе Кременной. Позже представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные стягивают бронетехнику в направлении этого города, а также Сватово, Лисичанска и Попасной для прорыва обороны. Он назвал луганское направление приоритетным для Киева.

25 ноября Кадыров рассказал, что спецназ «Ахмат» совместно с солдатами ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» пресекли контратаку украинских военных в городе Соледаре в ДНР. По словам командира спецподразделения Апты Алаудинова, союзные силы уничтожили девять боевых машин пехоты, один советский бронетранспортер МТЛБ и три беспилотника.