В ЛНР заявили о попытке украинских войск наступать в направлении Сватово

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Украинские войска безуспешно попытались наступать в направлении города Сватово в ЛНР, заявил «РИА Новости» офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

«На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены», — сказал он. По его словам, украинские войска понесли большие потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

Марочко добавил, что на купянском и краснолиманском направлениях погода и нехватка сил затрудняют эвакуацию раненых ВСУ. В связи с этим в украинских рядах растет количество санитарных потерь, утверждает он.

28 ноября Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать на купянском и краснолиманском направлениях. Как уточнили в ведомстве, российские войска отбили атаки в направлении населенных пунктов Червоная Диброва и Куземовка. Днем ранее российские войска также сорвали попытки ВСУ наступать на двух этих направлениях, заявляло ведомство.